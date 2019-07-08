Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Мадуро

8 июля, 2019, 12:52

Хуан Гуайдо, который признан многими странами временным президентом Венесуэлы, продолжит переговоры с режимом Мадуро на острове Барбадос

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 7 июля, объявил о возобновлении переговоров с представителями главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно сообщению, которое появилось на его странице в соцсети Twitter, встреча, на которой будет обсуждаться "выход из диктатуры", состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии. Дата переговоров еще не объявлена", - говорится в сообщении.