//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Мадуро

Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Мадуро


фото: REUTERS
Хуан Гуайдо, который признан многими странами временным президентом Венесуэлы, продолжит переговоры с режимом Мадуро на острове Барбадос

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 7 июля, объявил о возобновлении переговоров с представителями главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно сообщению, которое появилось на его странице в соцсети Twitter, встреча, на которой будет обсуждаться "выход из диктатуры", состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии. Дата переговоров еще не объявлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению Гуайдо, путь к смене режима, который он называет узурпаторским, лежит через отставку президента и приход временного правительства. С помощью международного сообщества временный кабинет должен будет подготовить проведение выборов.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
  • Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать