Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после ругательства ведущего в адрес Путина

8 июля, 2019, 14:42

Грузинский оппозиционный телеканал "Рустави 2", который прервал вещание в ночь на понедельник, восстановил эфир

Об этом сообщает грузинское издание "Новости - Грузия" .

Телекомпания решила прекратить свое эфирное вещание через несколько часов после скандального заявления телеведущего Георгия Габуния, который нецензурно обругал Владимира Путина.

Гендиректор "Рустави 2" заявил о прекращении вещания после того, как в офис телекомпании пришли около 200 человек, которые потребовали извиниться за скандальный эфир.

Однако после того, как руководство "Рустави 2" приняло извинения, участники акции не разошлись. Они стали требовать закрытия телекомпании, освобождения Габуния и начала уголовного дела из-за событий.