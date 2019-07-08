Гражданская жена Тымчука рассказала следствию, что он совершил самоубийство, - СМИ

8 июля, 2019, 14:43

Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился без посторонней помощи

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на материалы следствия.

"Достал пистолет и угрожал себя убить. Она (гражданская жена, - ред.) уговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако около 12:00 Тымчук себя застрелил", - сообщается в материалах дела.

Кроме того, по данным следствия, в момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.

По ее словам, депутат последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели якобы он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу и находился в депрессии. Во время разговоров Тимчук высказывал суицидальные намерения.

О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О каких-либо конфликтах и долговых обязательствах погибшего она не знает.