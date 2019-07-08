Готовится представление в суд об аресте активов NewsOne, - Луценко
8 июля, 2019, 14:27
ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"В связи с намерениями телеканала "Ньюз-Ван" провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс, вызваны на допрос", - написал Луценко.
По его словам, готовится представление в суд об аресте активов телеканала.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" из-за угроз физической расправы.
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