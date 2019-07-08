Готовится представление в суд об аресте активов NewsOne, - Луценко

8 июля, 2019, 14:27

ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"В связи с намерениями телеканала "Ньюз-Ван" провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс, вызваны на допрос", - написал Луценко.

По его словам, готовится представление в суд об аресте активов телеканала.