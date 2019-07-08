Футболист сборной Украины результативно дебютировал за новую команду
8 июля, 2019, 10:00
Украинский защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь удачно дебютировал за новую команду
Видео удачного дебюта опубликовано на канале "Брюгге" в youtube.
В контрольном матче против нидерландского АЗ украинец отдал результативный пас на Лои Опенду.
В итоге команда Соболя проиграла со счетом 2: 5.
- 4 июля защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел в бельгийский "Брюгге" .
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