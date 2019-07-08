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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины результативно дебютировал за новую команду

Футболист сборной Украины результативно дебютировал за новую команду


фото: clubbrugge.be
Украинский защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь удачно дебютировал за новую команду

Видео удачного дебюта опубликовано на канале "Брюгге" в youtube.

В контрольном матче против нидерландского АЗ украинец отдал результативный пас на Лои Опенду.

В итоге команда Соболя проиграла со счетом 2: 5.

 

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