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Espreso.tvОбществоДоллар продолжает "худеть" в цене

Доллар продолжает "худеть" в цене

В понедельник, 8 июля, $1 можно приобрести за 25,71 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар, по сравнению с предыдущей ценой 25,87 грн, подешевел на 17 копеек.

Евро также теряет цене: подешевело в цене на 25 копеек и стоит 28,95 грн / 1 евро.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают за 25,80 грн, продают - 25,87 грн.

Евро на черном рынке скупают за 29 грн, продают - 29,15 грн.

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