Доллар продолжает "худеть" в цене
8 июля, 2019, 08:17
В понедельник, 8 июля, $1 можно приобрести за 25,71 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
Доллар, по сравнению с предыдущей ценой 25,87 грн, подешевел на 17 копеек.
Евро также теряет цене: подешевело в цене на 25 копеек и стоит 28,95 грн / 1 евро.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают за 25,80 грн, продают - 25,87 грн.
Евро на черном рынке скупают за 29 грн, продают - 29,15 грн.
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