Дешевый, но опасный пиар-ход, - Зеленский о "телемосте"
8 июля, 2019, 12:27
Президент Владимир Зеленский обнародовал обращение по поводу проведения телемоста телеканалов NewsОne и Россия24
Обращение опубликовано на странице Офиса президента в сети Facebook.
"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого снова разделить нас, всех украинцев на два лагеря. Политики скажут: "Конечно, давайте поговорим. Мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших на фронте". Второй лагерь политиков призовет возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборах", - сказал Зеленский.
По его словам, политики с другого лагеря начнут громить и жечь телеканал, чем создадут картинку для российского телевидения об "озверевших фашистах".
- 7 июля стало известно, что телеканал NewsOne, который связывают с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"
- "Телемост" между Россия 24 и NewsOne - это обычная информационная операция ФСБ против Украины , считает нардеп Княжицкий.
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