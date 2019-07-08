Дешевый, но опасный пиар-ход, - Зеленский о "телемосте"

8 июля, 2019, 12:27

Обращение опубликовано на странице Офиса президента в сети Facebook.

"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого снова разделить нас, всех украинцев на два лагеря. Политики скажут: "Конечно, давайте поговорим. Мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших на фронте". Второй лагерь политиков призовет возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборах", - сказал Зеленский.

По его словам, политики с другого лагеря начнут громить и жечь телеканал, чем создадут картинку для российского телевидения об "озверевших фашистах".