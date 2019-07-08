День на фронте 8 обстрелов, оккупанты бьют из запрещенных минометов и тяжелой артиллерии

8 июля, 2019, 20:18

В понедельник, 8 июля, по состоянию на 19:00 российские оккупанты в Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Водяного с направления Ужовки из122-мм артиллерии и гранатометов различных систем, вблизи Лебединского с направления Ужовки - из стрелкового оружия, неподалеку Марьинки с направления Александровки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления под Новолуганским с направления Доломитного из 82-мм минометов, около Южного с направления шахты им. Гагарина - из 120-мм миномета, неподалеку Майорска с направления Шахты 6-7 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на вооруженные провокации оккупантов огнем.