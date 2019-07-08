Без охранников и спонсоров: Парубий рассказал об открытых списках в проекте избирательного кодекса

8 июля, 2019, 14:30

В новом избирательном кодексе предусматривается, что политическая сила дает избирателям перечень кандидатов в депутаты от своей партии

Об этом глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время презентации избирательного кодекса, передает Еспресо.TV

"Политическая сила, идя на выборы, по каждому региональному округу (области), предлагает не только проголосовать за ее программу, а дает перечень кандидатов в депутаты, которые она предлагает. Не один кандидат, а перечень, из которых граждане Украины могут выбирать. То есть, если в партийном офисе был составлен список, граждане Украины имеют право изменить этот список при реализации своего избирательного права", - отметил он.

Парубий отметил, что граждане должны самостоятельно влиять на то, кто от политсилы будет в парламенте.

"Если кто-то захочет поставить в список охранника или спонсора, они будут провалены во время голосования в регионах", - добавил глава парламента.

Ранее Парубий называл ориентировочное время принятие Избирательного кодекса: 11 июля.