Алкоголь опаснее героина и кокаина: ООН просят пересмотреть классификацию наркотических веществ

8 июля, 2019, 18:15

Новые исследования показали, что алкоголь более вреден, чем кокаин и героин, а нынешняя классификация психоактивных веществ опирается на исследования 1961 года

Об этом говорится в докладе, обнародованном Международной общественной организацией "Глобальная комиссия по наркополиции".

Доклад "Классификация психотропных веществ: когда наука осталась в стороне" посвящен проблемам законодательного урегулирования употребления наркотических веществ.

В частности, организация призывает пересмотреть классификацию ООН, принятую еще в 1961 году.

В состав международной общественной организации входят известные политики, общественные деятели и бизнесмены, в частности, Ричард Брэнсон, экс-президент Польши Александр Квасьневский, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, экс-президент Португалии Жоржу Сампайо, экс-глава ФРС США Пол Волкер, а также другие бывшие главы государств и международных организаций. Все они уже несколько лет пытаются добиться того, чтобы страны изменили свою наркополитику в сторону либерализации.

Главная претензия организации - классификация наркотических веществ ООН, которая впервые была разработана еще в 1961 году. Она стала базой для Единой конвенции ООН о наркотических средствах, которая ограничивала доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, позволяя их употребление только в медицинских целях. Но, как утверждают авторы доклада, классификация морально устарела, а законы на ее основании разрабатывались без опоры на современные научные исследования.

"С тех пор, как была подписана Единая конвенция, страны отреагировали на международный закон таблицами и классификациями, которые никак не связаны с доказательствами или рациональными доводами о вреде и пользе этих веществ, а скорее политически мотивированы и преследуют интересы тех, кто принимал эти законы", - говорится в докладе.

Авторы доклада считают, что чрезвычайно жесткие законы в этой сфере привели к тому, что у 83% населения планеты, по данным ВОЗ, нет доступа к опиоидным обезболивающим средствам.

В исследовании также говорится, что это привело к укреплению наркокартелей, росту коррупции, переполненности тюрем и манипулированию законами со стороны правоохранительных органов. Экс-президент Швейцарии Рут Дрейфус призвала к пересмотру Международной системы классификации наркотических веществ. Дрейфус отметила, что степень вреда кокаина, героина, каннабиса и его смол в последний раз была рассмотрена 30 лет назад. Однако, как отмечает GCDP, на самом деле для общества куда более вредны вещества, которые не запрещены законом, - это алкоголь и табак.

В своем докладе комиссия опирается на исследование, проведенное британскими учеными Дэвидом Натти, Лесли Кинг и Лоуренс Филлипс и опубликованное в научном журнале The Lancet еще в ноябре 2010 года. Ученые выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. Девять из критериев касались вреда, наносимого веществом непосредственно здоровью того, кто его принимает, а семь - к вреду для окружающих. В результате ученые пришли к выводу, что самым опасным для общества является алкоголь, который набрал в целом 72 балла и заметно опередил героин (55 баллов) и крэк (54). При этом под запретом находятся только героин и крэк. Табак, также доступный в свободной продаже, занял в этой классификации шестое место, опередив, например, амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Согласно исследованию 2010 года, алкоголь занял первое место в классификации в первую очередь из-за вреда, наносимого окружающим под его влиянием. Речь идет о преступлениях - убийствах, нанесении телесных повреждений, а также травмах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, алкоголь часто становится виновником распада семей и роста беспризорности. Лидерами же по степени вреда непосредственно для здоровья тем, кто употребляет, по оценке ученых, стали крэк, героин и метамфетамин, которые набрали 37, 34 и 32 балла соответственно.