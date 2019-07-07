Зеленский поздравил в Одессе моряков с Днем флота и до конца дня посетит с Туском Станицу Луганскую

7 июля, 2019, 13:36

Он поздравил военных моряков с праздником, вручил награды и зачитал приказы о присвоении очередных воинских званий, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Двум новейшим десантно-штурмовым катерам типа "Кентавр" были присвоены имена "Станислав" и "Малин".

36 отдельная бригада морской пехоты ВМСУ стала называться именем контр адмирала Михаила Белинского, а военно-морской лицей получил название имени адмирала Владимира Безкоровайного.

Кроме того, Зеленский заверил, что круглосуточно занимается вопросом освобождения наших военных моряков, захваченных российскими пограничниками 25 ноября прошлого года.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков. Я кланяюсь вам за ваше мужество и за вашу выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой", - подчеркнул он.

Также президент побывал на фрегате "Торонто" ВМС Канады, эсминце "Дункан" ВМС Великобритании, украинском десантно-штурмовом катере "Станислав", фрегате "Гетман Сагайдачный" ВМС Вооруженных сил Украины. Ознакомился с ходом проведения украинского-американских командно-штабных учений Sea Breeze - 2019.

До конца сегодняшнего дня у Зеленского также запланирована рабочая поездка в Луганскую область, куда также прилетит президент Европейского совета Дональд Туск.

"Зеленский и Туск посетят Станицу Луганскую и заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил. Президент Украины также представит нового главу Луганской областной государственной администрации", - отметили в пресс-службе президента.