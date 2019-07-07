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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главой Луганской ОГА ректора университета МВД

Зеленский назначил главой Луганской ОГА ректора университета МВД


фото: bbc
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье, 7 июля, на сайте главы государства.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму.
С 1986 года учился и работал на Луганщине. На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается.
В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска - сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганщины (при этом на месте университета пророссийское "руководство" непризнанной "ЛНР" создало собственную "Луганске академию внутренних дел").
Виталий Комарницкий доктор юридических наук, профессор.

 

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