В Верховине от удара током погибла женщина, еще одна в больнице
7 июля, 2019, 09:54
Несчастный случай произошел вчера в поселке Грабовец
По предварительной информации, 50-летнюю женщину поразило током от оборванной линии электропередач, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковское издание Курс .
Потерпевшая погибла на месте.
Также током поразило 29-летнюю женщину. Ее госпитализировали в Верховинскую больницу. Состояние пострадавшей легкой степени тяжести.
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