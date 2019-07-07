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Espreso.tvОбществоВ Верховине от удара током погибла женщина, еще одна в больнице

В Верховине от удара током погибла женщина, еще одна в больнице

Несчастный случай произошел вчера в поселке Грабовец

По предварительной информации, 50-летнюю женщину поразило током от оборванной линии электропередач, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковское издание Курс .

Потерпевшая погибла на месте.

Также током поразило 29-летнюю женщину. Ее госпитализировали в Верховинскую больницу. Состояние пострадавшей легкой степени тяжести.

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