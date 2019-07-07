В США внезапно умер 20-летний звездный актер

7 июля, 2019, 18:55

В США 7 июля скоропостижно скончался 20-летний американский актер Камерон Бойс

Об этом пвидомляе 24tv.ua.

Ко времени смерти Бойсу было всего 20 лет. Первыми о смерти молодого актера сообщил британский таблоид The Sun. Вслед за журналистами родственники Кэмерона Бойса обнародовали официальное заявление, в котором подтвердили информацию об утрате. В то же время причин внезапной смерти 20-летнего актера решили не разглашать.

"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне после лечения ... Мир несомненно потерял одного из самых ярких актеров", - заявили родственники Кэмерона Бойса.

Камерон Бойс был восходящей голливудской звездой, которому прочили большую славу. Родился он 28 мая 1999 в Лос-Анджелесе. В 2011 году актер дебютировал на телеэкранах: он сыграл второстепенную роль в сериале "Держись, Чарли". Мальчик, которому в то время было всего 12 лет, привлек внимание представителей студии Disney, которые предложили ему контракт.

После этого Камерон Бойс получил немало предложений от режиссеров и сыграл роли в фильмах и сериалах: "Зеркала", "На крючке", "Танцевальная лихорадка", "Одноклассники", "Лив и Мэдди", "Наследники", "Дневник геймера", "Летний лагерь". Всего в его фильмографии насчитывается 16 кинолент.

Камерон Бойс получил роль Германа Шульца (шокер) в фильме "Человек-паук" от знаменитой киностудии Marvel. Кинолента вышла в прокат в 2017 году.