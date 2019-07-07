В правительстве Польши разоблачили шпиона ГРУ
Как установили следователи, мужчина сотрудничал с российской военной разведкой ГРУ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио .
Осужденный работал в польском Министерстве экономики, а после - в Министерстве энергетики.
В течение этого времени он поддерживал контакты с офицером ГРУ.
В частности, Марек В. предоставил российской стороне секретную информацию об энергетической безопасности Польши, которую получил во время работы в государственном секторе. Также он помог создать психологические характериститы тех лиц в обоих министерствах, которыми интересовались в ГРУ.
Суд назначил Мареку В. наказание в виде 3-х лет лишения свободы и запретил занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. Приговор по этому делу Варшавский окружной суд вынес в марте 2019 года.
Марек В. был задержан в марте 2018-го.
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