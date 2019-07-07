В посольстве Украины в Польше рассказали о состоянии пострадавших в ДТП украинцев

7 июля, 2019, 20:34

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса рассказала о состоянии пострадавших в ДТП украинцев

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Светланы Крысы пятеро граждан Украины продолжают находиться в польских больницах после ДТП с участием украинского автобуса, произошедшего на отрезке автомагистрали А4 вблизи населенного пункта Янковице Вельке Опольского воеводства на западе Польши 7 июля.

"По словам почетного консула Украины в городе Ополе Ирэны Пордзик, три человека находятся в больнице города Ополе. У них констатированы легкие повреждения, консул планирует их посетить завтра. Кроме того, двое украинский находятся в госпитале города Ниса, которых почетный консул планирует посетить послезавтра. Их состояние оценивается как средней тяжести, одному из них уже сделали операцию", - рассказала Светлана Крыса.

В то же время, пять человек были обследованы в больнице города Бжеги, их уже выписали, так как эти люди не получили значительных повреждений.