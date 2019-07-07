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Espreso.tvКриминалВ Киеве военный внедорожник переехал легковой автомобиль

В Киеве военный внедорожник переехал легковой автомобиль

В Шевченковском районе столицы произошло ДТП с участием военного внедорожника и легкового авто

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Шевченковском районе военный внедорожник Nissan переехал легковушку. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо от свидетелей происшествия - внедорожник, якобы пытался повернуть из левого ряда направо и не пропустил Volkswagen Jetta, который двигался попутно справа. В результате столкновения легковушка въехала под Nissan, подняв внедорожник на свой капот.

После аварии, по словам свидетелей, из Nissan вышли четверо мужчин в военной форме и сняли номера с внедорожника. В Volkswagen находилась семья с ребенком. К счастью в данной дорожной аварии никто не пострадал.

На месте работают правоохранители и представители военных.

 

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