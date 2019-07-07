В Киеве военный внедорожник переехал легковой автомобиль
7 июля, 2019, 22:49
В Шевченковском районе столицы произошло ДТП с участием военного внедорожника и легкового авто
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Шевченковском районе военный внедорожник Nissan переехал легковушку. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо от свидетелей происшествия - внедорожник, якобы пытался повернуть из левого ряда направо и не пропустил Volkswagen Jetta, который двигался попутно справа. В результате столкновения легковушка въехала под Nissan, подняв внедорожник на свой капот.
После аварии, по словам свидетелей, из Nissan вышли четверо мужчин в военной форме и сняли номера с внедорожника. В Volkswagen находилась семья с ребенком. К счастью в данной дорожной аварии никто не пострадал.
На месте работают правоохранители и представители военных.
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