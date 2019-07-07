В Киеве произошло жуткое ДТП на проспекте Победы, водитель погиб
7 июля, 2019, 17:35
На проспекте Победы в Киеве в результате ДТП автомобиль врезался крышей в отбойник, водитель погиб
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Смертельное ДТП произошло на проспекте Победы.
По предварительной информации, автомобиль Chevrolet во время движения по непонятным причинам зацепил автомобиль КИА из-за чего перевернулся на бок и крышей врезался в отбойник, в результате этого крышу полностью сорвало.
Боком он пролетел около 20 метров после чего остановился. От полученных травм водитель Chevrolet умер в карете скорой помощи. По словам свидетелей, водитель пренебрег ремнями безопасности. На проспекте Победы в сторону Брест-Литовского шоссе образовалась огромная пробка.
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