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Espreso.tvКриминалВ Киеве произошло жуткое ДТП на проспекте Победы, водитель погиб

В Киеве произошло жуткое ДТП на проспекте Победы, водитель погиб

На проспекте Победы в Киеве в результате ДТП автомобиль врезался крышей в отбойник, водитель погиб

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Победы.

По предварительной информации, автомобиль Chevrolet во время движения по непонятным причинам зацепил автомобиль КИА из-за чего перевернулся на бок и крышей врезался в отбойник, в результате этого крышу полностью сорвало.

Боком он пролетел около 20 метров после чего остановился. От полученных травм водитель Chevrolet умер в карете скорой помощи. По словам свидетелей, водитель пренебрег ремнями безопасности. На проспекте Победы в сторону Брест-Литовского шоссе образовалась огромная пробка.

 

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