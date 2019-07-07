В Киеве произошло жуткое ДТП на проспекте Победы, водитель погиб

7 июля, 2019, 17:35

На проспекте Победы в Киеве в результате ДТП автомобиль врезался крышей в отбойник, водитель погиб

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Победы.

По предварительной информации, автомобиль Chevrolet во время движения по непонятным причинам зацепил автомобиль КИА из-за чего перевернулся на бок и крышей врезался в отбойник, в результате этого крышу полностью сорвало.

Боком он пролетел около 20 метров после чего остановился. От полученных травм водитель Chevrolet умер в карете скорой помощи. По словам свидетелей, водитель пренебрег ремнями безопасности. На проспекте Победы в сторону Брест-Литовского шоссе образовалась огромная пробка.