В Кривом Роге тысячи людей уже пятый день подряд сидят без света

7 июля, 2019, 10:47

В течение субботы, 6 июля 2019 года, в Кривом Роге возобновлена подача электроэнергии 2 тысячам 800 абонентам

Об этом передает Первый Криворожский со ссылкой на Управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

Тогда как по состоянию на утро 6 июля в Кривом Роге без света были 5000 200 абонентов.

Итак, обесточенными находятся еще 2400 домов.

По данным местного телеканала Рудана , в городе круглосуточно работают более 30 бригад электротехников с "Днепрооблэнерго" - как местные, так и из соседних РЭС.