В Кривом Роге тысячи людей уже пятый день подряд сидят без света
7 июля, 2019, 10:47
В течение субботы, 6 июля 2019 года, в Кривом Роге возобновлена подача электроэнергии 2 тысячам 800 абонентам
Об этом передает Первый Криворожский со ссылкой на Управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.
Тогда как по состоянию на утро 6 июля в Кривом Роге без света были 5000 200 абонентов.
Итак, обесточенными находятся еще 2400 домов.
По данным местного телеканала Рудана , в городе круглосуточно работают более 30 бригад электротехников с "Днепрооблэнерго" - как местные, так и из соседних РЭС.
- 2 июля в Кривом Роге из-за урагана 50 тыс. Абонентов остались без света и более 100 000 - без газа.
- Бригады облэнерго работают в усиленном режиме.
- К ликвидации последствий непогоды привлечены представители коммунальных предприятий и специализированных служб.
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