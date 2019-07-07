//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге тысячи людей уже пятый день подряд сидят без света

В Кривом Роге тысячи людей уже пятый день подряд сидят без света


фото: focus.ua
В течение субботы, 6 июля 2019 года, в Кривом Роге возобновлена подача электроэнергии 2 тысячам 800 абонентам

Об этом передает Первый Криворожский со ссылкой на Управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

Тогда как по состоянию на утро 6 июля в Кривом Роге без света были 5000 200 абонентов.

Итак, обесточенными находятся еще 2400 домов.

По данным местного телеканала Рудана , в городе круглосуточно работают более 30 бригад электротехников с "Днепрооблэнерго" - как местные, так и из соседних РЭС.

  • 2 июля в Кривом Роге из-за урагана 50 тыс. Абонентов остались без света и более 100 000 - без газа.
  • Бригады облэнерго работают в усиленном режиме.
  • К ликвидации последствий непогоды привлечены представители коммунальных предприятий и специализированных служб.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать