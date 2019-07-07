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Espreso.tvСпортУсик и Гвоздик агитируют за кандидата в нардепы от "Слуги народа"

Усик и Гвоздик агитируют за кандидата в нардепы от "Слуги народа"


фото: Instagram
Звездные украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик агитируют в Харькове за кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Вадима Воскобойникова

Оба боксера опубликовали в Instagram посты в поддержку кандидата в депутаты.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик выложил фото с кандидатом от партии "Слуга народа".

Чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик записал видеообращение в поддержку Воскобойникова.

Вадим Воскобойников баллотируется в Верховную Раду Украины по сто восьмидесятому округу в Харькове.

 

 

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