Усик и Гвоздик агитируют за кандидата в нардепы от "Слуги народа"
7 июля, 2019, 16:12
Звездные украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик агитируют в Харькове за кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Вадима Воскобойникова
Оба боксера опубликовали в Instagram посты в поддержку кандидата в депутаты.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик выложил фото с кандидатом от партии "Слуга народа".
Чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик записал видеообращение в поддержку Воскобойникова.
Вадим Воскобойников баллотируется в Верховную Раду Украины по сто восьмидесятому округу в Харькове.
- 3 июля чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что в список "Слуги народа" его позвал президент Украины Владимир Зеленский .
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