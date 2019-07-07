//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУ Медведева потратят миллионы рублей на обучение папуасов русского языка

У Медведева потратят миллионы рублей на обучение папуасов русского языка


фото: operationworld.org
Минобразования РФ оказало финансовую поддержку проекту опуляризации русского языка в Папуа-Новой Гвинее

Об этом со ссылкой на телеграмм канал "Адские бабки" рассказывает оппозиционный портал Open media.

Надо будет научить менее 100 папуасов, то есть потратить 40 000 рублей на человека.

Министерство также выплатит 4,5 млн рублей за организацию выставок, "направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Папуа-Новой Гвинее".

Запланировано и онлайн-курсы русского языка.

"При том, что и с интернетом, и с электричеством в Папуа-Новой Гвинее проблемы", - отмечает издание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать