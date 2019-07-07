У Медведева потратят миллионы рублей на обучение папуасов русского языка

7 июля, 2019, 14:24

Минобразования РФ оказало финансовую поддержку проекту опуляризации русского языка в Папуа-Новой Гвинее

Об этом со ссылкой на телеграмм канал "Адские бабки" рассказывает оппозиционный портал Open media.

Надо будет научить менее 100 папуасов, то есть потратить 40 000 рублей на человека.

Министерство также выплатит 4,5 млн рублей за организацию выставок, "направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Папуа-Новой Гвинее".

Запланировано и онлайн-курсы русского языка.

"При том, что и с интернетом, и с электричеством в Папуа-Новой Гвинее проблемы", - отмечает издание.