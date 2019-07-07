Реванш заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина, - Гройсман о телемосте News One с кремлевскими пропагандистами

7 июля, 2019, 22:36

Премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на анонсированный совместный телемост News One с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"

Об этом Гройсман написал в twitter.

"Реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина. Пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом, который входит в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком", - написал Гройсман.

Премьер-минстр призвал News One отказаться от совместного телемоста с российскими пропагандистами.

"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!" - призвал Гройсман.