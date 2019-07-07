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Espreso.tvОбщество"Вместе с живой силой". ВСУ уничтожили склад боеприпасов кафиров близ Хутору Свободный

"Вместе с живой силой". ВСУ уничтожили склад боеприпасов кафиров близ Хутору Свободный

Подразделение К-2 с 54-й бригады ВСУ уничтожило склад боеприпасов российско-террористических сил. Объект находился в районе хутора Вольный, что на Луганщине

По словам волонтера Юрия Мисягина, который изложил соответствующее видео, "это - тот же ответ, наших медиков", передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .

"... сравнивает с землей, к основанию, ниже фундамента, вместе с оружием, боеприпасами и живой силой", - написал он.

"Окраина хутора была вся укреплена: ДОТ, блиндаж, окопы по всему переднему краю и между домами, которые были преобразованы в склад боеприпасов и жилье. Боевая-разведывательная группа К-2 с 54-й механизированной бригады разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям ", - пояснил Мисягин.

Как следствие, было уничтожено: дзот, блиндаж, склад боеприпасов, командный пункт, жилое помещение.

"Достали врага везде. Подвалы не помогли, получили и там", - добавил военный волонтер.

По его словам, согласно неподтвержденной информации, двух оккупантов ликвидировано, еще четверо - ранены, а блиндаж и бывший склад с боеприпасами "догорали еще очень долго".

 

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