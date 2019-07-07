"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов. Среди них - жена кума Пшонки и бизнесмен с паспортом России
7 июля, 2019, 13:52
На основании информации, направленной избирателями, съезд партии "Слуга народа" в воскресенье, 7 июля 2019 года, решил исключить из партии 7 кандидатов
Об этом сообщается на официальном Telegram -канал политсилы, передает Еспресо.TV .
"Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации:
- Боярчук Роман Михайлович (№71)
- Витикач Виталий Викторович (№177)
- Кавун Ольга Александровна (№78)
- Соколов Михаил Юрьевич (№99)
- Рагимова Анастасия Борисовна (№170) ", - говорится в сообщении.
В партии подчеркнули, что два кандидата обратились в партию с заявлениями об исключении из списка по собственному желанию. Это Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).
- Перед этим в СМИ была информация, что в числе кандидатов от партии "Слуга народа" есть лица с двойным гражданством. Так, Михаил Соколов (№99) является одновременно гражданином РФ. А кандидат-мажоритарщик Александр Куницкий (округ №169, Харьков), имеет гражданство Израиля.
- А об Ольге Арбуз из Одессы известно, что она является женой люстрованого прокурора арбуз - кума Артема Пшонки.
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