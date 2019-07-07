"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов. Среди них - жена кума Пшонки и бизнесмен с паспортом России

7 июля, 2019, 13:52

На основании информации, направленной избирателями, съезд партии "Слуга народа" в воскресенье, 7 июля 2019 года, решил исключить из партии 7 кандидатов

Об этом сообщается на официальном Telegram -канал политсилы, передает Еспресо.TV .

"Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации:

- Боярчук Роман Михайлович (№71)

- Витикач Виталий Викторович (№177)

- Кавун Ольга Александровна (№78)

- Соколов Михаил Юрьевич (№99)

- Рагимова Анастасия Борисовна (№170) ", - говорится в сообщении.

В партии подчеркнули, что два кандидата обратились в партию с заявлениями об исключении из списка по собственному желанию. Это Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).