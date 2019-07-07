7 июля, 2019, 17:05

Запись короткого разговора с президентом выложил на Facebook журналист Богдан Осинский, передает Еспресо.TV .

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

В то же время он заявил, что официально назначит нового руководителя Одесской области через неделю.

26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение на должности председателей восьми областных государственных администраций, в том числе Андрея Андрейчикова. Чтобы он начал свою работу в новом статусе не хватает только соответствующего указа президента.

Как пишет ЦензорНЕТ, Андрейчиков - торговец металлоломом. Свой товар он якобы продает, в частности, в оккупированную Россией часть Молдовы, известную как Приднестровье.

Проект Схемы утверждает, что Андрейчиков, кроме того, является членом закрытого охотничьего клуба вместе с сепаратистом Дмитрием Черепом, который в 2015 году пытался создать "Одесскую народную республику". Также членом этого клуба является Сергей Кушнир - глава одесской ячейки радикально-пророссийской партии "Родина", лидер которой Игорь Марков (в криминальных кругах его знают как "авторитета" по кличке "Марадона") пока скрывается в России.

Сам Андрейчикова уверяет, что с Марковым не знаком, а с его людми он просто вместе охотится, пишет Думская.net.