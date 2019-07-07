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Espreso.tvОбщество"А Вас бы не "колбасило", когда везде беспорядок?" В сети обсуждают как держался Зеленский во время брифинга в Закарпатье

"А Вас бы не "колбасило", когда везде беспорядок?" В сети обсуждают как держался Зеленский во время брифинга в Закарпатье

В интернете появилось видео с довольно необычной мимикой и жестами президента Владимира Зеленского на совещании с таможенниками, проводимом 6 июля 2019 года в Ужгороде. Запись набрала уже более 1,2 млн просмотров

Реакцию тех, кто просмотрел запись, можно разделить на две большие группы.

Первые считают, что глава государства уже несколько дней подряд переутомляется, вторые - что ему стало "плохо" от коррупционеров.

 

Есть и такие, кто написал, что Зеленский "скучает по сцене".

 

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