"А Вас бы не "колбасило", когда везде беспорядок?" В сети обсуждают как держался Зеленский во время брифинга в Закарпатье

7 июля, 2019, 21:33

В интернете появилось видео с довольно необычной мимикой и жестами президента Владимира Зеленского на совещании с таможенниками, проводимом 6 июля 2019 года в Ужгороде. Запись набрала уже более 1,2 млн просмотров