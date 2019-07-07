Принц Гарри и Меган окрестили сына Арчи

7 июля, 2019, 08:26

Церемония крещения Арчи, сына британского принца Гарри и Меган, состоялась в субботу, 6 июля 2019 года, в частной часовне Виндзорского замка - главной королевской резиденции, неподалеку от которой поселились супруги

Традиционно крестины младенцев из королевской семьи - публичное мероприятие. Но принц Гарри и его жена Меган сразу после рождения сына в мае дали понять, что не собираются воспитывать монарха с восьмого правнука королевы Елизаветы II, который является седьмым в очереди на престол, передает ВВС .

На церемонии присутствовали герцог и герцогиня Кембриджские, но, как сообщается, без детей.

При этом королева Елизавета II пропустила крестины из-за занятости и предыдущих планов.

На крещении присутствовали принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, которые, по сообщениям, прибыли на вертолете.

Среди гостей была также была мать Меган, Дория Регленд.

Всего на церемонии присутствовали 25 гостей. Полный список не разглашают, но на официальной фотографии также изображены леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл - сестры матери Гарри, покойной принцессы Дианы.

Традиционно двор раскрывает имена крестных родителей. Но не в этот раз.

Мероприятие не транслировали по телевидению, на него не пустили прессу. Дворец лишь пообещал распространить фотографии после завершения.

Вместо фотокорреспондентов церемонию снимал фотограф с мира моды Крис Аллертон, который снимал и свадьбы супруги.

Две фотографии распространили на официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекском в Инстаграм.

Однако некоторые традиции все же сдержали.

Крестил Арчи архиепископ Кентерберийский водой из реки Иордан.

Из лондонского Тауэра привезли купель из позолоченного серебра в форме лилии, которую британская королевская семья использует с 1841 года.

Ее изготовили по заказу королевы Виктории для крещения ее старшей дочери.

Тогда же сшили и парчово-кружевную рубашку для крещения, которая стала устарелой только в 2008 году, после чего начали использовать ее копию.

У нее и одели Арчи.