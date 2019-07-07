Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для детей"
В состав жюри Премии вошли литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты и другие представители отрасли. Все эксперты независимые и не представляют интересы ни одного издательства.
Светлана Тараторина - книжный блоггер, писательница, проект-менеджер.
Богдана Романцова - редактор издательства "Темпора", литературная критик, лекторка.
Наталья Марченко - ведущий специалист Национальной библиотеки для детей, руководитель портала "Ключ".
Анастасия Музыченко - эксперт по детскому чтения "Барабукы"
Оксана Проселкова - учитель украинского языка и литературы Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11, автор читательского проекта по популяризации чтения украинской современной детской и подростковой литературы на Востоке Украины "Школьные чтения" (в рамках Всеукраинского проекта "Вся Украина читает детям").
Ирина Кузьменко - руководитель Всеукраинского детского конкурса "ПероДактиль", проект-менеджер.
Наталья Богданец-Билоскаленко - доктор педагогических наук, профессор кафедры украинской литературы и компаративистики Института филологии Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Юлия Джугастрянська - литературовед, кандидат наук.
Ольга Пунина - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса.
Игорь Степурин - директор государственного издательства Искусство, соучредитель издательства Саммит-Книга, член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, член Украинской библиотечной ассоциации.
Лариса Луговая - директор Львовской областной библиотеки для детей.
Татьяна Качак - литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры профессиональных методик и технологий начального образования, докторант Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, председатель Ивано-Франковского филиала Центра исследования литературы для детей и юношества.
На втором этапе каждый эксперт обработает длинный список из 57 книг, которые представили на конкурс 18 издательств и выберет своих фаворитов. После голосования будут определены по 3 финалиста в двух номинациях, которые пройдут в третий этап.
Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению в украинском, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 году в эфире телеканала Еспресо и на сайте Espreso.TV.
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