Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для детей"

7 июля, 2019, 13:56

Экспертное жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019 года" в номинации "Литература для детей" начало свою работу

В состав жюри Премии вошли литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты и другие представители отрасли. Все эксперты независимые и не представляют интересы ни одного издательства.

Светлана Тараторина - книжный блоггер, писательница, проект-менеджер.

Богдана Романцова - редактор издательства "Темпора", литературная критик, лекторка.

Наталья Марченко - ведущий специалист Национальной библиотеки для детей, руководитель портала "Ключ".

Анастасия Музыченко - эксперт по детскому чтения "Барабукы"

Оксана Проселкова - учитель украинского языка и литературы Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11, автор читательского проекта по популяризации чтения украинской современной детской и подростковой литературы на Востоке Украины "Школьные чтения" (в рамках Всеукраинского проекта "Вся Украина читает детям").

Ирина Кузьменко - руководитель Всеукраинского детского конкурса "ПероДактиль", проект-менеджер.

Наталья Богданец-Билоскаленко - доктор педагогических наук, профессор кафедры украинской литературы и компаративистики Института филологии Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Юлия Джугастрянська - литературовед, кандидат наук.



Ольга Пунина - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

Игорь Степурин - директор государственного издательства Искусство, соучредитель издательства Саммит-Книга, член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, член Украинской библиотечной ассоциации.

Лариса Луговая - директор Львовской областной библиотеки для детей.

Татьяна Качак - литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры профессиональных методик и технологий начального образования, докторант Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, председатель Ивано-Франковского филиала Центра исследования литературы для детей и юношества.

На втором этапе каждый эксперт обработает длинный список из 57 книг, которые представили на конкурс 18 издательств и выберет своих фаворитов. После голосования будут определены по 3 финалиста в двух номинациях, которые пройдут в третий этап.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению в украинском, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 году в эфире телеканала Еспресо и на сайте Espreso.TV.