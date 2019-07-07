Один из заместителей Гройсмана рассказал, действительно ли под него "копает" СБУ
7 июля, 2019, 16:25
Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании Службы безопасности Украины о механизме присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области
Об этом он наспиав у себя на Facebook.
"В СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать", - отметил он.
Как отметил вице-премьер, против него не ведется "никаких производств".
"Целью, скорее всего, является намерение убрать меня из предвыборного поля, учитывая мои высокие шансы пройти в новый парламент", - пояснил Кистион.
Также он обратился к руководству СБ Украины с просьбой "провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы".
- Кистион выдвигается в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов города Винницы.
- 5 июля пресс-служба СБУ распространила информацию о том, что сотрудники данного ведомства якобы обнаружили механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из действующих вице-премьеров Украины. О ком именно из заместителей Владимира Гройсмана говорится, в пресс-релизе не уточнялось.
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