Один из заместителей Гройсмана рассказал, действительно ли под него "копает" СБУ

7 июля, 2019, 16:25

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании Службы безопасности Украины о механизме присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области

Об этом он наспиав у себя на Facebook.

"В СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать", - отметил он.

Как отметил вице-премьер, против него не ведется "никаких производств".

"Целью, скорее всего, является намерение убрать меня из предвыборного поля, учитывая мои высокие шансы пройти в новый парламент", - пояснил Кистион.

Также он обратился к руководству СБ Украины с просьбой "провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы".