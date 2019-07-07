ОБСЕ признала "Северный поток-2" средством политического и экономического давления
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию по энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
В резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств. Поправка о включении пункта, касающегося "Турецкого потока" и "Северного потока-2", в резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" парламентария Рут Милюте была предложена американской делегацией.
Американский конгрессмен Ли Зелдин заявил, что речь идет о росте ставки на один из источников энергоресурсов. Из-за этого могут пострадать их партнеры из Центральной и Восточной Европы. Он пояснил, что "Турецкий поток" повысит способность РФ оказывать влияние на другие страны, а это может привести к негативным последствиям.
"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.
- 6 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп является единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины.
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