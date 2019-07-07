ОБСЕ приняла резолюцию об оккупации Россией части Грузии

7 июля, 2019, 15:52

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинская парламентарий София Кацарава.

Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.