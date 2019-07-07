Нацполиция установила, каким образом поджигают поля с пшеницей

7 июля, 2019, 09:17

В Сахновщинском районе Харьковской области во время сбора урожая на поле обнаружили самодельное пиротехническое устройство

5 июля 2019 в 15:29 в Сахновщинский отдел полиции поступило сообщение от жителя села Сугаривське о том, что на пшеничном поле раздался хлопок и произошло возгорание. Пожар ликвидировали самостоятельно, информирует Еспресс.TV со ссылкой на отдел коммуникации полции Харьковщины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. На поле правоохранители обнаружили предмет, обмотанный скотчем. По заключению экспертов, он представляет собой самодельное пиротехническое устройство.

Работники сельскохозяйственного предприятия сообщили, что ранее слышали похожие хлопки, но внимания этому не уделяли.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.