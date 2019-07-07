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Espreso.tvОбществоНа столичном проспекте Науки столкнулись Toyota и Honda, есть пострадавший

На столичном проспекте Науки столкнулись Toyota и Honda, есть пострадавший

На проспекте Науки в Голосеевском районе города Киева в воскресенье, 7 июля 2019 года, столкнулись "Тойота" и "Хонда"

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам водителя "Тойоты", он двигался позади "Хонды" и в этот момент ее водитель стал неожиданно тормозить, из-за чего водитель Тойоты не успел среагировать и въехал в заднюю часть «Хонды», которую отбросило вперед на 20 метров от места столкновения .

Вследствие такого мощного удара "Хонду" вынесло прямо на встречную полосу, на которой, к счастью, тогда не было других автомобилей.

В дорожном происшествии пострадал пассажир "Хонды", его забрала скорая помощь.

 

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