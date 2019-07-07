На день рождения Назарбаева в Казахстане задержаны десятки оппозиционеров. Силовики говорят, что они имели при себе травматы

7 июля, 2019, 10:15

На день рождения Нурсултана Назрабаева, которое праздновалось властями Казахстана в субботу, 6 июля 2019 года, в городах Нур-Султан и Алматы имели место задержания нескольких десятков человек, которые вышли на улицы в знак несогласия с политическим курсом незимнного руководителя этой страны

Людей хватали во время акций протеста возле Дворца спорта в Алматы и торгового дома "Есиль" в столице, передает Еспресо.TV со ссылкой на независимый портал Vlast.kz .

С мест задержаний ехало несколько десятков автобусов и автозаков, заполненных задержанными.

В Алматы аким (председатель) Алмалинського района, прибывший на место, призвал собравшихся разойтись.

В столице протестующие пытались перекрыть проспект Республики, однако эта попытка была пресечена полицией. Было задержано не менее сотни человек, среди них есть, как минимум, один журналист.

В столице во время задержаний неизвестные использовали перечный баллончик.

Была также повреждена техника журналистов Радио Азаттык (местная редакция международного Радио Свобода). В столице Казахстана им также неизвестны активно мешали проводить съемку, закрывая камеры зонтами.

В свою очередь Министерство внутренних дел Казахстана вечером в субботу распространило сообщение, в котором заявило о предотвращении попытки проведения несанкционированных акций протеста в столице и в Алматы и об изъятии у их участников дымовых шашек и травматического оружия.

"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В связи с этим органами внутренних дел принято предусмотренные законом меры для прекращения нарушений общественного порядка. Организаторы и активных участников доставлены в подразделения полиции. в отдельных лиц было изъято дымовые шашки и травматическое оружие ", - говорится в заявлении МВД.

"Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - информирует ведомство.

Вместе с тем в МВД не назвали точное количество задержанных на акциях протеста.