На день рождения Назарбаева в Казахстане задержаны десятки оппозиционеров. Силовики говорят, что они имели при себе травматы
Людей хватали во время акций протеста возле Дворца спорта в Алматы и торгового дома "Есиль" в столице, передает Еспресо.TV со ссылкой на независимый портал Vlast.kz .
С мест задержаний ехало несколько десятков автобусов и автозаков, заполненных задержанными.
В Алматы аким (председатель) Алмалинського района, прибывший на место, призвал собравшихся разойтись.
В столице протестующие пытались перекрыть проспект Республики, однако эта попытка была пресечена полицией. Было задержано не менее сотни человек, среди них есть, как минимум, один журналист.
В столице во время задержаний неизвестные использовали перечный баллончик.
Была также повреждена техника журналистов Радио Азаттык (местная редакция международного Радио Свобода). В столице Казахстана им также неизвестны активно мешали проводить съемку, закрывая камеры зонтами.
В свою очередь Министерство внутренних дел Казахстана вечером в субботу распространило сообщение, в котором заявило о предотвращении попытки проведения несанкционированных акций протеста в столице и в Алматы и об изъятии у их участников дымовых шашек и травматического оружия.
"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В связи с этим органами внутренних дел принято предусмотренные законом меры для прекращения нарушений общественного порядка. Организаторы и активных участников доставлены в подразделения полиции. в отдельных лиц было изъято дымовые шашки и травматическое оружие ", - говорится в заявлении МВД.
"Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - информирует ведомство.
Вместе с тем в МВД не назвали точное количество задержанных на акциях протеста.
- За несколько дней до акций протеста, организованных запрещенным "Демократическим выбором Казахстана" (ДВК) за призывы выходить 6 июля против режима Назарбаева было арестовано четыре человека. Еще несколько человек оштрафовали.
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