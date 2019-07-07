//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМежду Коблево и Очаковом тлеет свалка

Между Коблево и Очаковом тлеет свалка

Вечером в субботу, 6 июля 2019 года, на территории полигона твердых бытовых отходов КП "Причерноморье" Березанского района Николаевской области возле села Луговое начался пожар мусора. По состоянию на 7 июля тление отходов продолжается

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило по экстренному номеру 101 в 16:30.

Как отмечается, причиной возгорания стало «нарушение регламента захоронения отходов".

Сегодня там осуществляется "пролив", но из-за отсутствия на коммунальном предприятии исправной тяжелой техники затягивается окончательная ликвидация пожара. Руководителями районного совета и объекта решается вопрос о привлечении бульдозера и тракторов.

  • Луговое расположено между попярнимы черноморскими курортами Коблево и Очаков. Это село тоже имеет статус курорта.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать