Между Коблево и Очаковом тлеет свалка
7 июля, 2019, 12:54
Вечером в субботу, 6 июля 2019 года, на территории полигона твердых бытовых отходов КП "Причерноморье" Березанского района Николаевской области возле села Луговое начался пожар мусора. По состоянию на 7 июля тление отходов продолжается
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило по экстренному номеру 101 в 16:30.
Как отмечается, причиной возгорания стало «нарушение регламента захоронения отходов".
Сегодня там осуществляется "пролив", но из-за отсутствия на коммунальном предприятии исправной тяжелой техники затягивается окончательная ликвидация пожара. Руководителями районного совета и объекта решается вопрос о привлечении бульдозера и тракторов.
- Луговое расположено между попярнимы черноморскими курортами Коблево и Очаков. Это село тоже имеет статус курорта.
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