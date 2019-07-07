Киевлян предупредили о дожде и дальнейшем похолодании

7 июля, 2019, 11:51

Жителям украинской столицы в воскресенье, 7 июля 2019 года, следует ждать ливень с большими порывами ветра

Об этом на Facebook предупредила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Киевляне! Если вы вблизи бегаете с сачком за бабочками, радостными криками сгоняют детей и родителей в машину, чтобы наконец выбраться из дома, уже нашли место для отдыха на травке, самое время обратить внимание на погоду. Сейчас начнется дождь, может, и с грозой и ветром ", - подчеркнула она.

По словам Диденко, сегодня с ближайшей перспективы - самый теплый день.

"В дальнейшем будет ощутимо холоднее", - добавила синоптик.