Фильм молодого украинского режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" - среди победителей фестиваля в Карловых Варах
В секции "На Восток от Запада" фильм отмечено специальной наградой жюри фестиваля, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
Главную награду фестиваля - "Хрустальный глобус" - получил болгарский фильм "Отец" Петар Валчанова и Кристины Грозевои.
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Наградой фестиваля за лучшую женскую роль отмечена немецкая актриса Коренная Гарфоух за главную роль в фильме "Лара", лучшим актером фестиваля стал словацкий актер Милан Ондрик за роль в ленте "Да будет свет".
Награду фестиваля за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская лента "Несмертельные".
Фильмы на фестивале этого года посмотрело около 140 тыс. зрителей.
Следующий, 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах откроется 3 июля 2020 года.
Справка
"Мои мысли тихие" - это история о чудаковатом, 25-летнем звукорежиссере Вадиме, типичном украинском хипстере.
Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в "привлекательную" Канаду. Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек - мама Вадима (играет известная актриса Ирма Витовская-Ванца).
Общий бюджет съемок составил 9 млн грн, из которых 8 млн предоставлено Госкино.
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