//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: самоубийство Скрипника, появление украинского пединститута в Праге и "рождение" Пиноккио

Этот день в истории: самоубийство Скрипника, появление украинского пединститута в Праге и "рождение" Пиноккио

Николай Скрипник
фото: gazeta.ua
7 июля 1933 года, после утреннего заседания политбюро ЦК КП(б)У, на котором от Николая Скрипника в очередной раз потребовали "настоящего" покаяния за допущенные "ошибки" в осуществлении национальной политики, он покончил с собой

Этот акт ознаменовал собой полный крах проукраинской национальной политики большевиков, символом которой и был Николай Скрипник на всех своих должностях в Украине с 1918 года, сообщает просветительский проект JNSM .

Как один из ведущих большевиков, принимавший активное участие в Октябрьском перевороте, Скрипник, по настоянию Владимира Ленина, был командирован в Украину после провозглашения советской УНР. Там он был назначен народным секретарем по делам труда, а уже с марта 1918 года - председателем Народного секретариата (правительства).

"Как на этой должности, так и на других, которые он занимал в течение следующих лет (возглавлял наркоматы госконтроля, внутренних дел, юстиции, образования, занимал должность генерального прокурора УССР) Скрипник пытался, насколько это было возможно, стоять на страже украинских интересов и превратился в символ лояльной к украинцам национальной политики большевиков. Наибольшего влияния ему удалось достичь в должности Наркома образования, которую он занимал с февраля 1927 по февраль 1933 года", - отмечается в сообщении.

Другие важные события 7 июля:

1852 - если верить Конан Дойлю, то именно в этот день родился доктор Ватсон, соратник и друг Шерлока Холмса.

1881 - в Риме в "Журнале для детей" впервые напечатана сказка "Пиноккио. История деревянной куклы" итальянского писателя Карло Коллоди. Изданный в 1883 году отдельной книгой, "Пиноккио" был переведен на 87 языков мира.

1923 - силами Украинского Общественного Комитета при финансовом содействии чехословацкого правительства в Праге открыт Украинский высокий педагогический институт им. Драгоманова, двухлетняя школа учителей для низших школ и внешкольного образования. В 1933 году он был ликвидирован из-за нехватки государственного финансирования.

1941 - в ходе Второй Мировой войны началась битва за Киев между группой армий Третьего Рейха "Юг" и "Центр" и войсками Юго-Западного фронта Красной армии. Битва завершилась 26 сентября победой немецких войск и потерей 700 тысяч убитыми и пленными с советской стороны.

1954 - с песней That's All Right (Mama) на FM-станции Мемфиса состоялся радиодебют Элвиса Пресли.

1960 - на пресс-конференции в Нью-Йорке американский физик Теодор Майман сообщил о создании им первого оптического квантового генератора (лазера), работавшего в видимом диапазоне света.

1987 - в Чернобыле начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, обвиняемыми во взрыве, который произошел на станции за год до этого.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать