Этот день в истории: самоубийство Скрипника, появление украинского пединститута в Праге и "рождение" Пиноккио

7 июля, 2019, 18:07

7 июля 1933 года, после утреннего заседания политбюро ЦК КП(б)У, на котором от Николая Скрипника в очередной раз потребовали "настоящего" покаяния за допущенные "ошибки" в осуществлении национальной политики, он покончил с собой

Этот акт ознаменовал собой полный крах проукраинской национальной политики большевиков, символом которой и был Николай Скрипник на всех своих должностях в Украине с 1918 года, сообщает просветительский проект JNSM .

Как один из ведущих большевиков, принимавший активное участие в Октябрьском перевороте, Скрипник, по настоянию Владимира Ленина, был командирован в Украину после провозглашения советской УНР. Там он был назначен народным секретарем по делам труда, а уже с марта 1918 года - председателем Народного секретариата (правительства).

"Как на этой должности, так и на других, которые он занимал в течение следующих лет (возглавлял наркоматы госконтроля, внутренних дел, юстиции, образования, занимал должность генерального прокурора УССР) Скрипник пытался, насколько это было возможно, стоять на страже украинских интересов и превратился в символ лояльной к украинцам национальной политики большевиков. Наибольшего влияния ему удалось достичь в должности Наркома образования, которую он занимал с февраля 1927 по февраль 1933 года", - отмечается в сообщении.

Другие важные события 7 июля:

1852 - если верить Конан Дойлю, то именно в этот день родился доктор Ватсон, соратник и друг Шерлока Холмса.

1881 - в Риме в "Журнале для детей" впервые напечатана сказка "Пиноккио. История деревянной куклы" итальянского писателя Карло Коллоди. Изданный в 1883 году отдельной книгой, "Пиноккио" был переведен на 87 языков мира.

1923 - силами Украинского Общественного Комитета при финансовом содействии чехословацкого правительства в Праге открыт Украинский высокий педагогический институт им. Драгоманова, двухлетняя школа учителей для низших школ и внешкольного образования. В 1933 году он был ликвидирован из-за нехватки государственного финансирования.

1941 - в ходе Второй Мировой войны началась битва за Киев между группой армий Третьего Рейха "Юг" и "Центр" и войсками Юго-Западного фронта Красной армии. Битва завершилась 26 сентября победой немецких войск и потерей 700 тысяч убитыми и пленными с советской стороны.

1954 - с песней That's All Right (Mama) на FM-станции Мемфиса состоялся радиодебют Элвиса Пресли.

1960 - на пресс-конференции в Нью-Йорке американский физик Теодор Майман сообщил о создании им первого оптического квантового генератора (лазера), работавшего в видимом диапазоне света.

1987 - в Чернобыле начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, обвиняемыми во взрыве, который произошел на станции за год до этого.