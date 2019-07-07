7 июля на фронте: травмированы два украинских бойца

7 июля, 2019, 19:29

Вследствие обстрелов российских оккупантов в Донбассе боевые травмы получили двое украинских бойцов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи населенного пункта Широкино, с направления Саханка - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Богдановки, с направления Петровского - из вооружения БМП; трижды окраины Водяного, с направления Азова и Пикуза - из вооружения танков, гранатометов различных систем и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза в районе населенного пункта Новолуганское, с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм; рядом с Попасной, с направления Калиновой - из миномета калибра 120 мм; неподалеку Золотого-4, с направления Золотого-5 - из миномета калибра 120 мм; окраины Майорска, с направления Шахты 6-7 - из противотанкового ракетного комплекса.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.