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Espreso.tvОбщество7 июля на фронте: с украинской стороны - раненый, с российской - трое уничтоженных

7 июля на фронте: с украинской стороны - раненый, с российской - трое уничтоженных

иллюстративное
фото: facebook.com/pressjfo.news
В субботу, 6 июля 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 7 июля, передает Еспресо.TV со ссылкой на Министерство обороны.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирования.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - заверили в Минобороны.

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По данным военной разведки, 6 июля было уничтожено трех оккупантов.

  • Напомним, в июне 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ.
  • Их портреты и личные данные приведены здесь .
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