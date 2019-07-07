7 июля на фронте: с украинской стороны - раненый, с российской - трое уничтоженных
Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 7 июля, передает Еспресо.TV со ссылкой на Министерство обороны.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирования.
"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - заверили в Минобороны.
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По данным военной разведки, 6 июля было уничтожено трех оккупантов.
- Напомним, в июне 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ.
- Их портреты и личные данные приведены здесь .
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