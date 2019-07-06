Зеленский требует увольнения руководителей 4-х региональных таможен

6 июля, 2019, 17:18

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Зеленский заявил об этом 6 июля на совещании таможенников на КПП "Ужгород". Президент призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требует от и.о. председателя ДФС Александра Власова освободить всех четырех начальников.

Зеленский подчеркнул, что будет бороться с чиновниками, которые "крышуют" контрабанду.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", - сказал он на представлении нового председателя Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в субботу в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде.

Зеленский отметил, что именно поэтому с ним в Закарпатье, а до этого в Львовскую область приехали и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Офиса президента (АП) Андрей Богдан, первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, заместители председателя ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, и . о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.