Зеленский требует увольнения руководителей 4-х региональных таможен
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Зеленский заявил об этом 6 июля на совещании таможенников на КПП "Ужгород". Президент призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требует от и.о. председателя ДФС Александра Власова освободить всех четырех начальников.
Зеленский подчеркнул, что будет бороться с чиновниками, которые "крышуют" контрабанду.
"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", - сказал он на представлении нового председателя Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в субботу в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде.
Зеленский отметил, что именно поэтому с ним в Закарпатье, а до этого в Львовскую область приехали и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Офиса президента (АП) Андрей Богдан, первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, заместители председателя ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, и . о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.
- Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем