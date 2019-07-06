Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА экс-военного из Крыма
Об этом сообщает "Укринформ".
Представление нового главы области состоялось в помещении Закарпатской таможни ГФС.
"Мы сегодня заслушаем все проблемные вещи. Будем говорить открыто. Но сначала я хочу сейчас назначить и поздравить нового главу Закарпатской области Игоря Бондаренко", - сказал Зеленский.
26 июня правительство поддержало предложение Зеленского назначить Бондаренко председателем Закарпатской ОГА. Указ президента о его назначении был подписан 5 июля, но появился на сайте главы государства уже после представления Бондаренко 6 июля.
Игорь Бондаренко - предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом. Бывший военный, родом из Крыма. Владелец сети кофеен в Мукачево и Ужгороде.
- Напомним, 6 июля пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации займет Денис Шмыгаль.
- Перед этим Зеленский назначил Маркиян Мальского новым главой Львовской областной государственной администрации.
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