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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил председателем Закарпатской ОГА экс-военного из Крыма

Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА экс-военного из Крыма


фото: depo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко

Об этом сообщает "Укринформ".

Представление нового главы области состоялось в помещении Закарпатской таможни ГФС.

"Мы сегодня заслушаем все проблемные вещи. Будем говорить открыто. Но сначала я хочу сейчас назначить и поздравить нового главу Закарпатской области Игоря Бондаренко", - сказал Зеленский.

26 июня правительство поддержало предложение Зеленского назначить Бондаренко председателем Закарпатской ОГА. Указ президента о его назначении был подписан 5 июля, но появился на сайте главы государства уже после представления Бондаренко 6 июля.

Игорь Бондаренко - предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом. Бывший военный, родом из Крыма. Владелец сети кофеен в Мукачево и Ужгороде.

  • Напомним, 6 июля пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации займет Денис Шмыгаль.
  • Перед этим Зеленский назначил Маркиян Мальского новым главой Львовской областной государственной администрации.

 

 

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