За вмешательство в выборы в Ливии арестовали двух россиян
Имена и фамилии арестованных не приводятся, сообщает российское агентство "Интерфакс".
Им уже предъявлено обвинение.
Обвинения также предъявлены трем представителям Ливии, которые помогали задержанным гражданам РФ.
В то же время, глава российского "Фонда защиты национальных ценностей" Александр Малькевич сообщил, что задержанные - сотрудники его организации.
"Фонд защиты национальных ценностей" сообщает о задержании своих сотрудников властью Ливии, в том числе известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы фонда Максима Шугалея. Сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарное, культурное и политическое положение в стране ", - приводит ТАСС слова Малькевича.
Из открытых источников известно, что политтехнолог Шугалей работает в Африке на "повара Путина" и спонсора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Справка
В конце 2018 года Саиф Каддафи, сын тамошнего казненного диктатора Муаммара Каддафи, обратился к Москве за поддержкой его кандидатуры на предстоящих выборах в Ливии.
В настоящее время Ливия разделена на два "государства в государстве": на востоке в городе Тобрук руководит парламент, а на западе в Триполи - "правительство национального согласия".
Правительство Ливии собиралось в этом году провести выборы, однако они пока так и не состоялись.
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