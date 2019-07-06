За вмешательство в выборы в Ливии арестовали двух россиян

6 июля, 2019, 09:07

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на будущие выборы президента страны

Имена и фамилии арестованных не приводятся, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Им уже предъявлено обвинение.

Обвинения также предъявлены трем представителям Ливии, которые помогали задержанным гражданам РФ.

В то же время, глава российского "Фонда защиты национальных ценностей" Александр Малькевич сообщил, что задержанные - сотрудники его организации.

"Фонд защиты национальных ценностей" сообщает о задержании своих сотрудников властью Ливии, в том числе известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы фонда Максима Шугалея. Сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарное, культурное и политическое положение в стране ", - приводит ТАСС слова Малькевича.

Из открытых источников известно, что политтехнолог Шугалей работает в Африке на "повара Путина" и спонсора ЧВК "Вагнера" ​​Евгения Пригожина.

Справка

В конце 2018 года Саиф Каддафи, сын тамошнего казненного диктатора Муаммара Каддафи, обратился к Москве за поддержкой его кандидатуры на предстоящих выборах в Ливии.

В настоящее время Ливия разделена на два "государства в государстве": на востоке в городе Тобрук руководит парламент, а на западе в Триполи - "правительство национального согласия".

Правительство Ливии собиралось в этом году провести выборы, однако они пока так и не состоялись.