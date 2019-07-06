Взрыв во Флориде: пострадали не менее 20 человек
6 июля, 2019, 22:09
В результате взрыва газа в торговом центре в американском штате Флорида пострадали по меньшей мере 20 человек
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".
"По меньшей мере 20 человек госпитализированы, в том числе двое в критическом состоянии, в результате взрыва газа, который разрушил часть торгового центра на юге Флориды", - заявили представители местных властей.
Спасатели продолжают осматривать территорию, но считается, что уже обнаружены все пострадавшие, сообщили в департаменте пожарной службы.
Все окружающие учреждения и магазины закрыты. Пожарные заявили, что объявят, когда люди могут вернуться в помещения.
- Напомним, 6 июля в торговом центре американского города Форт Ладердейл, штат Флорида, прогремел мощный взрыв.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем