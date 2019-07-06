Взрыв во Флориде: пострадали не менее 20 человек

6 июля, 2019, 22:09

В результате взрыва газа в торговом центре в американском штате Флорида пострадали по меньшей мере 20 человек

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ".

"По меньшей мере 20 человек госпитализированы, в том числе двое в критическом состоянии, в результате взрыва газа, который разрушил часть торгового центра на юге Флориды", - заявили представители местных властей.

Спасатели продолжают осматривать территорию, но считается, что уже обнаружены все пострадавшие, сообщили в департаменте пожарной службы.

Все окружающие учреждения и магазины закрыты. Пожарные заявили, что объявят, когда люди могут вернуться в помещения.