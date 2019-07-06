Во Флориде в торговом центре прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие
Об этом сообщает ABC News.
Инцидент произошел 6 июля.
"Взрыв произошел в торговом центре The Fountains в районе Плантейшн, неподалеку от городка Форт Ладердейл", - информировали в местном департаменте полиции.
Как отмечает телеканал, полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента. На видео и фотографиях, сделанных с вертолета, видно, что одно из зданий полностью разрушено, еще в одном, в котором находился фитнес-центр, выбило окна.
Информации о количестве жертв пока не поступало, однако сообщается о большом количестве пострадавших на месте происшествия.
. @DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @ WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e- Roy Ramos (@RRamosWPLG) 6 июля 2019
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