//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВо Флориде в торговом центре прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Во Флориде в торговом центре прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

В торговом центре американского города Форт Ладердейл, штат Флорида, прогремел мощный взрыв

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 6 июля.

"Взрыв произошел в торговом центре The Fountains в районе Плантейшн, неподалеку от городка Форт Ладердейл", - информировали в местном департаменте полиции.

Как отмечает телеканал, полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента. На видео и фотографиях, сделанных с вертолета, видно, что одно из зданий полностью разрушено, еще в одном, в котором находился фитнес-центр, выбило окна.

Информации о количестве жертв пока не поступало, однако сообщается о большом количестве пострадавших на месте происшествия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

6 июля, 2019 суббота

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать