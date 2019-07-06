В одном из древнейших городов Беларуси парад на День Независимости начинал Сталин

6 июля, 2019, 14:49

В начале праздничного шествия по случаю Дня Независимости Беларуси в Слониме ехал грузовик коммунальщиков, украшенный большим портретом Иосифа Сталина

Также машина была украшена словом "Победа" (рус.), передает Радыё Рацыя.

То, что авто принадлежит Слонимскому районном жилищно-коммунальному хозяйству было отмечено на дверце.

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Белорусские журналисты попросили объяснить данную ситуацию начальницу отдела идеологии Слонимского райисполкома Наталью Юнчиц.

"Прежде всего, машина со Сталиным не начинала праздник! Она просто участвовала. В рамках праздника был запланирован театр под открытым небом, где решили непосредственно отразить события тех дней войны. В рамках этого театра под открытым небом и был портрет Сталина. Но я лично этого решения не принимала, и райисполком не принимал! Это импровизация того учреждения, которое готовило этот блок", - скзала Юнчиц в комментарии минской газете Наша ніва.

Справка

Слоним - сорокотысячный город с древней историей в западной Гродненской области Беларуси, где, как принято считать, не самые сильные белорусские патриотические настроения.