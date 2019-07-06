Украинские законы не "убивают" венгерский язык в культуре и журналистике, - Княжицкий

6 июля, 2019, 15:22

Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о якобы блокировке венгерского языка в различных сферах общественной жизни не соответствует действительности

Об этом у себя на Facebook заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, ведущий разработчик закона об украинском языке Николай Княжицкий.

"Глава венгерского МИД Сийярто теперь утверждает, что Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО из-за образовательного и языкового закона. В частности, он говорит:

"Что касается "языкового закона" - то он практически "убивает" шансы использовать венгерский в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит", - напомнил политик.

По словам Княжицкого, это заявление Сиярто является неправдой.

"... Это неправда. Использовать венгерский в культуре и медиа можно. А использование его в госуправлении и раньше было запрещено. В госуправлении используется в государстве Украина украинский. Следовательно, причина не в наших законах, а в Кремле", - подчеркнул нардеп.