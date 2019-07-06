Татьяна Черновол заявила, что лидер партии "Слуга народа" работал вместе с тем, кто организовывал на нее покушение

6 июля, 2019, 10:34

Об этом вечером 5 июля 2019 года заявила народный депутат Татьяна Черновол в эфире телеканала Прямой .

"Эти хохмачи, которые массово идут в списке, о которых все говорили - да, они новые лица. Но они на самом деле есть ширма, которые прикрывают "слуг", но не "слуг народа". Вы посмотрите, сколько в списке Зеленского помощников депутатов народных предыдущих созывов, очень многих предыдущих созывов. А особенно созывов во времена разгула режима Януковича. Кстати, эти помощники депутатов - это тех депутатов, которые даже с криминальным душком, которые, даже можно сказать, как мафия. Простите, я не могу об этом не сказать. Потому что общество должно об этом знать. Они массово туда идут", - заявила она.

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По словам Черновол, партию Зеленского следует считать "слугами" одиозных мафиозных депутатов.

"Никакого не народа. Об этом надо говорить. Я, например, вспоминаю лидера партии "Слуга народа", Разумкова. Вы в его биографии читали, что он был помощником такого депутата, как Матюха. Так вот, чтобы вы понимали, в то же самое время, когда он был помощником депутата Матюхи, еще одним помощником депутата Матюхи был некий Нетребко, криминальный авторитет Днепродзержинска, который организовывал силовое крыло покушения на меня во время Майдана. Вместе с Разумковым Нетребко был помощником Матюхи", - добавила депутат.

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