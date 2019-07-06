Садовый рассказал, когда начнется строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

6 июля, 2019, 17:56

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Садового, в сентябре будет определен победитель тендера на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов во Львове в рамках совместного проекта с ЕБРР, и уже в 2019 году начнется его строительство, которое продлится два года.

"Уже проведен первый тендер, из 11 компаний, которые в нем участвовали, осталось 5. Тендер проводится по процедурам Европейского Союза. Мы ожидаем в сентябре финального решения о компании, которая будет строить завод. В этом году мы уже начнем строить завод. Срок строительства - два года. Деньги есть, участок есть, проект есть, главное, чтобы не было различных провокаций и блокад", - сказал Садовый.

Он отметил, что это будет международная компания с огромным опытом, поскольку все пять компаний, прошедших первый этап тендера, построили в мире много заводов.

Мэр Львова также отметил, что в 2019 году начнется и рекультивация Грибовицкого полигона бытовых отходов в рамках проекта ЕБРР.

"В целом, я думаю, что если не будет провокаций, различных блокад, которые были раньше, то мы будем нормально, качественно двигаться вперед", - сказал Садовый.

1 июня 2018 года Львовский городской совет и ЕБРР подписали договор на общую сумму 35 млн евро, предназначенных для строительства завода по переработке отходов и рекультивации Грибовицкого полигона.

В соответствии с требованиями тендера, строительство завода, способного переработать 240 тысяч тонн отходов в год, продлится 24 месяца. После запуска победитель тендера еще год будет обслуживать комплекс и осуществлять подготовку местных специалистов.