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Espreso.tvОбществоРоссийского пропагандиста Вышинского могут выпустить под залог

Российского пропагандиста Вышинского могут выпустить под залог


фото: radiosvoboda.org
Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов предостерег, что бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский 15 июля может выйти под залог и бежать за границу

Об этом Мамедов написал в статье для "Зеркала недели" .

По словам прокурора АР Крым, это произойдет, если, если Вышинскому изменят меру пресечения.

Он напомнил, что недавно Конституционный суд признал неконституционной норму УПК Украины, которым суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей - для подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности.

По словам Мамедова, 15 июля должно состояться судебное заседание по делу Вышинского, на котором, вероятно, адвокаты будут подавать ходатайство об изменении меры пресечения их подзащитному с содержания под стражей на залог.

Мамедов отметил, что Вышинский может сбежать вслед за другим фигурантом этого же дела - Владимиром Скачко, который бежал в Россию. Прокуратура АР Крым будет подчеркивать риски побега Вышинского за границу в случае освобождения из-под стражи.

Мамедов добавил, что в распоряжении правоохранительных органов есть доказательства подрывной деятельности Вышинского против Украины в пользу РФ.

  • Напомним, 3 июля суд над главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским перенесли на 15 июля.
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